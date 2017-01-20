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СНГ 20.01.2017 13:45

Суд в Москве взял под стражу криминального авторитета Ахмеда Сутулого

Гагаринский суд Москвы арестовал криминального авторитета Дулата Йоулу, известного также как Ахмед Сутулый, по подозрению в хранении наркотиков, передает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Йоулу меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта", - огласила решение судья Ольга Колесниченко.

Защита намерена обжаловать арест Д.Йоулу, заявил его адвокат Роман Майданчук.

Следователь просил избрать в отношении Д.Йоулу меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Хочу приобщить рапорты из МВД, в которых говорится, что наш обвиняемый занимает одно из основных мест в качестве криминального авторитета Ингушетии и в Северо-Кавказском регионе, он может скрыться от следствия. Обвиняемый не имеет прописки и постоянного места жительства в Москве, прошу избрать меру пресечения в виде ареста",- сказал он.

Защита настаивала на избрании меры пресечения, не связанного с нахождением в следственном изоляторе.

"Мой подзащитный не судим, загранпаспорт находится у следствия, его дядя готов поручиться за него или внести залог до 1 млн. рублей. Просим избрать одну из трёх мер - личное поручительство, залог или домашний арест. Его дядя также готов предоставить место проживания на время домашнего ареста", - сказал адвокат.

По материалам дела, в 2016 году Ахмед Евлоев сменил имя на Дулат Йоулу. Накануне полиция задержала А.Евлоева в московском ресторане.

"Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии задержан 44-летний криминальный авторитет, известный как Ахмед Сутулый", - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным ведомства, у подозреваемого изъят сверток с наркотиком растительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков). Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям.

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Тэги: МОСКВА, КРИМИНАЛ, СУД, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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