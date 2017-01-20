Советники Трампа отобрали более 200 указов ему на подпись в первые дни его президентства

Окружение избранного президента США Дональда Трампа отобрало более 200 проектов президентских указов на его рассмотрение и последующее возможное подписание в первые дни его президентства, сообщают американские СМИ.
Эти указы имеют отношение к здравоохранению, климатической политике, иммиграции, энергетике. Однако пока неясно, сколько именно указов Д.Трамп может подписать в первые дни своего правления.
"Он займется повесткой реальных изменений не только в первый день, но и во второй, в третий, и я думаю, что мы увидим (активность Д.Трама - ИФ) в ближайшие дни и недели", - заявил журналистам пресс-секретарь Д.Трампа Шон Спайсер.
Он уточнил, что общественности следует ожидать особой активности Д.Трампа в пятницу, в грядущие выходные и в начале следующей недели.
Ш.Спайсер также прокомментировал появлявшиеся ранее сообщения, что Д.Трамп в первые дни своего президентства даст официальные разъяснения по поводу своих планов отменить соглашение США о Транстихоокеанском партнерстве и пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Канадой и Мексикой.
"Я думаю, вы увидите, что это (объявления Д.Трампа - ИФ) произойдет очень скоро", - сказал Ш.Спайсер.
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