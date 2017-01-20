Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Янв 23 Янв

Дальнее зарубежье 20.01.2017 13:30

Советники Трампа отобрали более 200 указов ему на подпись в первые дни его президентства

Окружение избранного президента США Дональда Трампа отобрало более 200 проектов президентских указов на его рассмотрение и последующее возможное подписание в первые дни его президентства, сообщают американские СМИ.

Эти указы имеют отношение к здравоохранению, климатической политике, иммиграции, энергетике. Однако пока неясно, сколько именно указов Д.Трамп может подписать в первые дни своего правления.

"Он займется повесткой реальных изменений не только в первый день, но и во второй, в третий, и я думаю, что мы увидим (активность Д.Трама - ИФ) в ближайшие дни и недели", - заявил журналистам пресс-секретарь Д.Трампа Шон Спайсер.

Он уточнил, что общественности следует ожидать особой активности Д.Трампа в пятницу, в грядущие выходные и в начале следующей недели.

Ш.Спайсер также прокомментировал появлявшиеся ранее сообщения, что Д.Трамп в первые дни своего президентства даст официальные разъяснения по поводу своих планов отменить соглашение США о Транстихоокеанском партнерстве и пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Канадой и Мексикой.

"Я думаю, вы увидите, что это (объявления Д.Трампа - ИФ) произойдет очень скоро", - сказал Ш.Спайсер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПЛАНЫ


Похожие новости


Журналисты США в открытом письме Трампу раскритиковали его, назвали натянутыми отношения с будущей администрацией Американцы не одобряют Twitter Трампа - опрос Трамп и Пенс пообедают лобстерами, креветками и стейком после церемонии инаугурации 20 января Трамп объяснил падение своего рейтинга предвзятостью авторов опросов Трамп по-прежнему планирует пользоваться своей страницей в "Твиттере" после инаугурации Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]