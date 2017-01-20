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Дальнее зарубежье 20.01.2017 13:15

В Бразилии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился судья Верховного суда

Судья Верховного суда Бразилии Теори Заваски погиб при падении легкомоторного самолета в районе города Парати на побережье в южной части бразильского штата Рио-де-Жанейро, сообщает в пятницу агентство АП.

На борту кроме судьи находились еще три пассажира.

Крушение произошло всего за несколько недель до того, как Т.Заваски должен был вынести решение по делу, которое уличает несколько высокопоставленных латиноамериканских политиков в крупномасштабной коррупции.

В сообщении отмечается, что в связи с этим Национальная ассоциация прокуроров, бразильская общественность, а также международная организация "Трансперенси Интернешнл" высказали подозрения о том, что крушение самолета было подстроено.

Бразильская полиция приступила к расследованию происшествия.

Президент Бразилии Мишел Темер в связи с гибелью Т.Заваски объявил в стране трехдневный национальный траур. По словам президента, он с глубоким сожалением получил эту новость.

"Траур - это скромная дань уважения Т.Заваски, который служил бразильскому народу в сфере юриспруденции. - заявил М.Темер.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, САМОЛЕТ, СУДЬЯ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]