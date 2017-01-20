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СНГ 20.01.2017 14:15

Чужие мигранты Белоруссии не нужны - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости не допустить ситуации, при которой республика превратилась бы в "отстойник" для нелегальных мигрантов.

"Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", - сказал президент в пятницу при утверждении решения об охране госграницы Белоруссии органами погранслужбы в 2017 году, сообщают госСМИ.

Вместе с тем он отметил, что "у нас есть некие соглашения с ЕС по миграции". "Они якобы выделяют нам средства на обустройство мест пребывания мигрантов", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, "если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию". "Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду", - заявил он.

"Поэтому пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо", - резюмировал глава государства

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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