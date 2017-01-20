Чужие мигранты Белоруссии не нужны - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости не допустить ситуации, при которой республика превратилась бы в "отстойник" для нелегальных мигрантов.

"Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", - сказал президент в пятницу при утверждении решения об охране госграницы Белоруссии органами погранслужбы в 2017 году, сообщают госСМИ.

Вместе с тем он отметил, что "у нас есть некие соглашения с ЕС по миграции". "Они якобы выделяют нам средства на обустройство мест пребывания мигрантов", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, "если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию". "Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду", - заявил он.

"Поэтому пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо", - резюмировал глава государства