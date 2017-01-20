Лукашенко выступает за альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.
"Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил А.Лукашенко, слова которого цитируют госСМИ.
Президент отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал А.Лукашенко.
"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - сказал он.
Как сообщалось, конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в третьем квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. По данным "Газпрома", в период с января по сентябрь 2016 года белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.
Переговоры Москвы и Минска по поставкам нефти и газа до последнего времени продолжались.
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