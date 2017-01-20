Террористы, единственные, кто применил химоружие в Сирии, у правительства его нет - Асад

Правительство Сирии не применяло химическое оружие против своего населения, его использовали только террористы, заявил в интервью японскому телеканалу Ти-Би-Эс президент Сирии Башар Асад.
"Использование химического оружия означает убийство тысяч людей в течение короткого периода, чего не было в Сирии с начала кризиса. Но самое важное здесь - это моральная сторона вопроса, будучи в правительстве, вы не станете этого делать, не станете, как я уже сказал, убивать свой народ, вы не станете использовать оружие массового поражения против своих людей, это невозможно", - сказал он.
Сирийский лидер также напомнил, что Сирия подписала соответствующий документ, запрещающий применение химического оружия. "Мы подписали в 2013 году договор, запрещающий химическое оружие, и мы отказались от нашего арсенала химического оружия в 2013 году, с тех пор у нас его нет", - отметил Б.Асад.
"В сущности, террористы, единственные, кто применял такой вид оружия, впервые в 2013 году, а уже весной того же года мы обратились в ООН с просьбой выслать делегацию для проведения расследования", - подчеркнул Б.Асад.
"Но американцы заблокировали нашу попытку, потому что они уже тогда знали, что если делегация приедет в Сирию, она выявит конкретные доказательства того, что террористы использовали газ хлорин против наших солдат", - пояснил Б.Асад.
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