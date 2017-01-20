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Дальнее зарубежье 20.01.2017 15:00

Террористы, единственные, кто применил химоружие в Сирии, у правительства его нет - Асад

Правительство Сирии не применяло химическое оружие против своего населения, его использовали только террористы, заявил в интервью японскому телеканалу Ти-Би-Эс президент Сирии Башар Асад.

"Использование химического оружия означает убийство тысяч людей в течение короткого периода, чего не было в Сирии с начала кризиса. Но самое важное здесь - это моральная сторона вопроса, будучи в правительстве, вы не станете этого делать, не станете, как я уже сказал, убивать свой народ, вы не станете использовать оружие массового поражения против своих людей, это невозможно", - сказал он.

Сирийский лидер также напомнил, что Сирия подписала соответствующий документ, запрещающий применение химического оружия. "Мы подписали в 2013 году договор, запрещающий химическое оружие, и мы отказались от нашего арсенала химического оружия в 2013 году, с тех пор у нас его нет", - отметил Б.Асад.

"В сущности, террористы, единственные, кто применял такой вид оружия, впервые в 2013 году, а уже весной того же года мы обратились в ООН с просьбой выслать делегацию для проведения расследования", - подчеркнул Б.Асад.

"Но американцы заблокировали нашу попытку, потому что они уже тогда знали, что если делегация приедет в Сирию, она выявит конкретные доказательства того, что террористы использовали газ хлорин против наших солдат", - пояснил Б.Асад.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ХИМОРУЖИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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