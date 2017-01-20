Население Швеции впервые превысило отметку в 10 млн человек

Специалисты отметили значительный рост населения Швеции, которое впервые превысило 10 млн человек, говорится в сообщении шведского статистического управления, опубликованном в пятницу.
Согласно статистическим данным, прирост населения пришелся на последние 13 лет, и этот процесс во многом обусловлен процессом иммиграции в Швецию.
В управлении сообщили, что из нынешних жителей Швеции 82% были рождены на территории страны, а остальные 18% прибыли из других стран. При этом большинство приезжих изначально проживали в соседней с Швецией Финляндии.
Кроме этого, причиной роста численности населения стало превышение уровня рождаемости над уровнем смертности.
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