Население Швеции впервые превысило отметку в 10 млн человек

Специалисты отметили значительный рост населения Швеции, которое впервые превысило 10 млн человек, говорится в сообщении шведского статистического управления, опубликованном в пятницу.

Согласно статистическим данным, прирост населения пришелся на последние 13 лет, и этот процесс во многом обусловлен процессом иммиграции в Швецию.

В управлении сообщили, что из нынешних жителей Швеции 82% были рождены на территории страны, а остальные 18% прибыли из других стран. При этом большинство приезжих изначально проживали в соседней с Швецией Финляндии.

Кроме этого, причиной роста численности населения стало превышение уровня рождаемости над уровнем смертности.