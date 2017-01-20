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Регион 20.01.2017 15:45

В парламенте Грузии пообещали не менять Конституцию без согласования с Венецианской комиссией

Конституция Грузии соответствует международным стандартам, однако нуждается в улучшении, считает глава Венецианской комиссии Совета Европы Джани Букиккио.

Д.Букиккио, находящийся с визитом в Грузии, в пятницу провел несколько встреч, в том числе и с президентом Георгием Маргвелашвили.

После встречи со спикером парламента Ираклием Кобахидзе Д.Букиккио сказал, что приветствует готовность председателя законодательного органа учесть замечания Венецианской комиссии в процессе внесения намеченных изменений в Конституцию Грузии.

"Я друг Грузии, в течение последних 20 лет не раз посещал вашу страну. Как итальянец, я понимаю грузинский менталитет, ваши проблемы. В целом, существующий текст Конституции Грузии хороший, соответствует международным стандартам, но должен быть улучшен. У Венецианской комиссии были критические замечания во время внесения изменений в 2010 году по некоторым вопросам, которые должны быть усовершенствованы. Мы ничего вам не навязываем, просто хотим, чтобы Конституция Грузии улучшилась и полностью соответствовала международным стандартам", - отметил Д.Букиккио.

В свою очередь И.Кобахидзе заявил журналистам, что созданная государственная комиссия не внесет ни одного изменения в Конституцию без согласования с Венецианской комиссией.

"Мы не раз заявляли о готовности тесно сотрудничать с Венецианской комиссией. Мы заявляли и о том, что парламент Грузии не примет конституционных изменений, если они негативно будут оценены Венецианской комиссией", - сказал И.Кобахидзе.

Между тем государственная конституционная комиссия уже работает над несколькими изменениями в Конституцию. В частности, предлагается изменить процедуру избрания президента Грузии с прямого голосования на избрание парламентом.

Комментируя эту поправку, Д.Букуккио заявил журналистам, что вопрос требует изучения, однако в разных странах президента избирают по-разному.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, СЕ


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