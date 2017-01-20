Политолог сомневается в реальности попыток импичмента Трампа

Слухи об идее импичмента Дональда Трампа, распространяемые до его инаугурации, являются уникальным случаем, однако нет признаков, что противники будущего хозяина Белого Дома всерьез намерены довести дело до требований его отставки, считает директор Московского центра Карнеги, член Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

"Рано воспринимать импичмент как реальную угрозу, но слово сказано до того, как фигурант вступил в должность президента. Это уникальный случай. У меня сегодня нет впечатления, что противники Дональда Трампа реально решили довести дело до импичмента", - заявил Д.Тренин в пятницу на состоявшемся в Москве круглом столе "инаугурация Дональда Трампа: повестка российско-американских отношений.

Оценивая реальность попыток подготовки импичмента Дональда Трампа, политолог сказал: "Скорее нет, чем да".

По мнению Д.Тренина, Д.Трамп, в администрации которого не мало фигур, хорошо знающих конгресс, будет достаточно гибким.

"Думаю, что впереди (у Трампа) много различных сделок с однопартийцами, и с представителями другой партии (демократами). Полагаю, что Трамп, поднаторевший в этом деле, так же, как и его назначенцы на министерские посты, достаточно хорошо знает конгресс, о котором говорят, что это место не только для дебатов, но и для активного лоббирования", - сказал эксперт.

В свою очередь, принимавший участие в Круглом столе руководитель Центра прикладных исследований института США и Канады РАМН Павел Шариков высказал мнение, что взаимодействие президента США с конгрессом будет достаточно сложно.

"В американской политической системе сдержек и противовесов президент сдерживается деятельностью конгресса. Очень многие вещи, о которых говорит Трамп, могут быть нейтрализованы конгрессом. В случае, если на некоторые инициативы конгресса Трамп наложит вето, то оно может быть преодолено", - сказал П.Шариков.