Турецкие СМИ должны извиниться за сообщения о причастности гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле, считают в Бишкеке

Киргизия требует публичных извинений от турецких СМИ за сообщения об участии гражданина республики в теракте в ночном клубе в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.
Как сообщил в пятницу "Интерфаксу" посол республики в Анкаре Ибрагим Жунусов, "я направил письменное обращение более чем 10 крупным изданиям и СМИ Турции, которые писали, что террорист - гражданин Киргизии и даже опубликовали фото его паспорта".
"Эта информация не подтвердилась, поэтому мы потребовали, чтобы они опровергли эту информацию официально и извинились за то, что передавали неподтвержденную информацию. Мы ждем ответа", - заявил дипломат.
Он сообщил, что в пятницу МИД Киргизии направил официальную ноту во внешнеполитическое ведомство Турции. "Во второй половине я иду вручать эту ноту", - уточнил И.Жунусов.
"Уже третий раз так происходит, без доказательств пишут и говорят, что это граждане Киргизии. Мы каждый раз направляем официальный запрос, действительно ли среди задержанных и подозреваемых есть наши граждане. Ни одна информация об этом не подтвердилась, теперь пусть извиняются за голословные обвинения в адрес наших граждан", - сказал посол.
При этом, по его словам, после произошедших событий отношение турецких властей к гражданам Киргизии не изменилось. "К нам все еще относятся с уважением и почтением. Не было обращений со стороны наших граждан о каких-либо неправомерных проверках", - отметил И.Жунусов.
В результате стрельбы, устроенной в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, погибли 39 человек, около 70 получили ранения.
После теракта СМИ Турции со ссылкой на правоохранительные органы начали сообщать, что исполнителем теракта является выходец из Узбекистана или Киргизии. Распространялась фотография паспорта гражданина Киргизии Яхье Машрапова, издания писали о его возможной причастности к теракту.
Допросившие Я.Машрапова правоохранительные органы двух стран не нашли доказательств его причастности к стрельбе. После задержания настоящего террориста турецкие СМИ сообщали о том, что среди укрывавших его людей есть гражданин Киргизии.
После задержания террориста губернатор Стамбула сообщил, что исполнителем новогоднего теракта является 33-летний узбек по национальности Абдулкадир Машарипов, который проходил тренировки в Афганистане и говорит на четырех языках. Он совершил нападение от имени террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России и Киргизии).
С А.Машариповым были задержаны граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также четверо иракцев - один мужчина и три женщины. В квартире, где жил А.Машарипов, были обнаружены $197 тыс.
Турецкий чиновник сообщил, что среди задержанных граждане Киргизии не значатся.
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