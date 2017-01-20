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Культура 20.01.2017 16:45

Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов

Американская киностудия Paramount Pictures подписала партнерское соглашение с китайскими компаниями Shanghai Film Group Corp. и Huahua Media, по которому она получит $1 млрд инвестиций в течение трех лет, сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, компании помогут студии в распространении ее фильмов на китайском кинорынке, втором по величине в мире после США.

Shanghai Film является вторым по величине прокатчиком в КНР после Dalian Wanda Group, а с Huahua студия уже сотрудничала при создании фильма "Трансформеры: Эпоха истребления". Этот фильм создавался с особым прицелом на китайскую аудиторию: последняя треть его снята в КНР с участием местных актеров. В итоге его сборы в Китае составили $320 млн, на $75 млн больше, чем в Северной Америке.

В последние годы Paramount, подарившая миру такие картины, как "Титаник", "Форрест Гамп" и "Крестный отец", резко сократила расходы и число выпускаемых фильмов, вследствие чего ее сборы существенно упали. В 2016 году, по данным сайта BoxOfficeMojo, студия стала седьмой по этому показателю в США с долей рынка 7,7%. Ее самым популярным фильмом прошлого года стал "Стартрек: Бесконечность", заработавший $158,8 млн в США и $343 млн в мире.

В ближайшие годы компания рассчитывает выпускать 15-17 фильмов в год. Среди ее ближайших релизов - "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон, "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Спасатели Малибу".

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Тэги: США, КИТАЙ, КИНО, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]