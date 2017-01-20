Более сотни мирных жителей погибли от ударов беспилотников США за годы президентства Обамы - доклад

Не менее 117 мирных жителей стали жертвами ударов с американских дронов, которые были нанесены в рамках санкционированной уходящим президентом США Бараком Обамой контртеррористических операций, говорится в докладе, распространенном разведслужбами США.

В докладе, которого приводит агентство АП, не говорится, где именно были убиты эти люди. Но агентство АП отмечает, что американские военные и ЦРУ использовали дроны для нанесения ударов в Пакистане, Йемене, Ираке, Сирии, Афганистане, Сомали и Ливии.

Всего, согласно данным спецслужб, за восемь лет президентства Б.Обамы с дронов было осуществлено не менее 526 ударов, что в 10 раз больше, чем за время президентства предыдущего главы государства Джорджа Буша-младшего.

Информация, распространённая разведкой, вызвала резкую негативную реакцию со стороны неправительственных организаций, которые упрекнули администрацию Б.Обамы в занижении показателей числа погибших.

Согласно данным правозащитников, число погибших мирных жителей превышает официальные данные на несколько сотен.