Несколько улиц вблизи Белого дома перекрыты из-за подозрительного пакета

В Вашингтоне после обнаружения подозрительного пакета перекрыто несколько улиц у Белого дома, сообщил в пятницу Департамент ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

20 января в американской столице состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ситуационно-кризисный центр также предупредил в своем микроблоге в "Твиттере", что в ходе инаугурации президента в США возможны массовые акции протеста.

"Наиболее крупная - Вашингтон 21 января", - сообщил ДСКЦ.