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Дальнее зарубежье 20.01.2017 15:29

Несколько улиц вблизи Белого дома перекрыты из-за подозрительного пакета

В Вашингтоне после обнаружения подозрительного пакета перекрыто несколько улиц у Белого дома, сообщил в пятницу Департамент ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

20 января в американской столице состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ситуационно-кризисный центр также предупредил в своем микроблоге в "Твиттере", что в ходе инаугурации президента в США возможны массовые акции протеста.

"Наиболее крупная - Вашингтон 21 января", - сообщил ДСКЦ.

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Тэги: США, ВАШИНГТОН, УЛИЦЫ, ПЕРЕКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]