Поддерживающие террористов страны не имеют права обвинять Сирию и Россию в гибели мирных жителей - Асад

Страны, которые различными способами помогают террористам, лицемерят, когда возлагают на Сирию и Россию ответственность за гибель гражданских лиц в сирийском конфликте, заявил в интервью японскому телеканалу Ти-Би-Эс президент Сирии Башар Асад.
"На самом деле, те, кто обвиняет Россию и Сирию в бомбардировках, в совершении преступлений и так далее, это те же страны, которые поддерживают террористов, начиная с США, Великобритании, Турции, Катара и Саудовской Аравии и заканчивая другими подобными странами", - сказал Б.Асад.
По словам президента, стороны, которые высказывают подобные обвинения в адрес Сирии и России, не предоставили доказательств в поддержку своих утверждений.
Он отметил, что никто не смог бы согласиться с существованием правительства, которое не предпринимает мер против террористов, захвативших часть территории страны, и Дамаск обязан освободить своих сограждан из-под их власти.
Б.Асад заявил, что сирийские власти делают все возможное, чтобы избежать жертв в ходе борьбы с террористами, однако " на любой войне есть жертвы". Он добавил, что без поддержки народа сирийские власти не смогли бы сопротивляться террористам на протяжении шести лет.
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