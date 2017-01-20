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Дальнее зарубежье 20.01.2017 17:15

Поддерживающие террористов страны не имеют права обвинять Сирию и Россию в гибели мирных жителей - Асад

Страны, которые различными способами помогают террористам, лицемерят, когда возлагают на Сирию и Россию ответственность за гибель гражданских лиц в сирийском конфликте, заявил в интервью японскому телеканалу Ти-Би-Эс президент Сирии Башар Асад.

"На самом деле, те, кто обвиняет Россию и Сирию в бомбардировках, в совершении преступлений и так далее, это те же страны, которые поддерживают террористов, начиная с США, Великобритании, Турции, Катара и Саудовской Аравии и заканчивая другими подобными странами", - сказал Б.Асад.

По словам президента, стороны, которые высказывают подобные обвинения в адрес Сирии и России, не предоставили доказательств в поддержку своих утверждений.

Он отметил, что никто не смог бы согласиться с существованием правительства, которое не предпринимает мер против террористов, захвативших часть территории страны, и Дамаск обязан освободить своих сограждан из-под их власти.

Б.Асад заявил, что сирийские власти делают все возможное, чтобы избежать жертв в ходе борьбы с террористами, однако " на любой войне есть жертвы". Он добавил, что без поддержки народа сирийские власти не смогли бы сопротивляться террористам на протяжении шести лет.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ОБВИНЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]