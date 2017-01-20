Житель Баку задержан с 0,4 килограмма героина

Более 400 граммов героина изъяли сотрудники Сураханского РУП столицы у жителя поселка Говсан города Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

При произведенном в доме Азера Гулиева обыске было обнаружено 402 г героина.

Р.Бабаев