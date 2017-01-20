Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане

Сотрудники Имишлинского РОП по подозрению в совершении кражи из ювелирного магазина 3 кг золотых изделий задержали жителя села Шахвердили Исмаила Амирова, сообщается в пятницу в хронике происшествий на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана.
«При проведении обыска во дворе И.Амирова были обнаружены закопанные в землю 299 золотых изделий общей массой 1,488 кг», - отмечается в сообщении.
Также полиции удалось установить личность подельника задержанного, с которым они вместе обокрали ювелирный магазин.
Р.Бабаев
Белоруссия выдала Азербайджану блогера Лапшина, несмотря на возражения РФ
Баку рассчитывает получить 68 томов дела по январским событиям 1990 года
Баку подтверждает скорое начало переговоров с Евросоюзом для подписания нового соглашения о сотрудничестве
Экономика КНР выросла в 2016 году на 6,7%, избежав "жесткой посадки"
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в Кушинге, цена Brent выросла до $54,44 за баррель
Энергетические ресурсы Азербайджана играют важную роль в восстановлении Шелкового пути - президент Алиев
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В парламенте Грузии пообещали не менять Конституцию без согласования с Венецианской комиссией
Население Швеции впервые превысило отметку в 10 млн человек
Несколько улиц вблизи Белого дома перекрыты из-за подозрительного пакета
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии