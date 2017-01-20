Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане

Сотрудники Имишлинского РОП по подозрению в совершении кражи из ювелирного магазина 3 кг золотых изделий задержали жителя села Шахвердили Исмаила Амирова, сообщается в пятницу в хронике происшествий на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана.

«При проведении обыска во дворе И.Амирова были обнаружены закопанные в землю 299 золотых изделий общей массой 1,488 кг», - отмечается в сообщении.

Также полиции удалось установить личность подельника задержанного, с которым они вместе обокрали ювелирный магазин.

Р.Бабаев