Белоруссия выдала Азербайджану блогера Лапшина, несмотря на возражения РФ

Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции в Азербайджан Александра Лапшина в Азербайджан, имеющего гражданство РФ и Израиля.

"Принято решение об экстрадиции Лапшина по запросу Баку", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник отдела информации Генпрокуратуры Белоруссии Петр Киселев.

Он добавил, что А.Лапшин сам или через адвоката может обжаловать данное решение.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Белоруссии А.Лапшина властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал С.Лавров.