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Дальнее зарубежье 20.01.2017 17:10

Трамп поприветствовал своих сторонников и позвал их на церемонию инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в преддверии церемонии инаугурации обратился с приветствием к своим сторонникам.

"Все начинается сегодня! Увижу вас в 11:00 на инаугурации. Движение продолжается - работа начинается!" - написал он в своем "Твиттере".

Инаугурация избранного 45-го президента США Д.Трампа состоится в Вашингтоне в четверг.

Ожидается, что сначала к присяге будет приведен избранный вице-президент М.Пенс, затем текст присяги произнесет Д.Трамп. Он принесет клятву на инаугурационной Библии президента Авраама Линкольна, а также на Библии, которую подарила ему мать в 1955 году.

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Тэги: США, ТРАМП, ИНАУГУРАЦИЯ, ПРИВЕТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]