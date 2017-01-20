Трамп поприветствовал своих сторонников и позвал их на церемонию инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в преддверии церемонии инаугурации обратился с приветствием к своим сторонникам.

"Все начинается сегодня! Увижу вас в 11:00 на инаугурации. Движение продолжается - работа начинается!" - написал он в своем "Твиттере".

Инаугурация избранного 45-го президента США Д.Трампа состоится в Вашингтоне в четверг.

Ожидается, что сначала к присяге будет приведен избранный вице-президент М.Пенс, затем текст присяги произнесет Д.Трамп. Он принесет клятву на инаугурационной Библии президента Авраама Линкольна, а также на Библии, которую подарила ему мать в 1955 году.