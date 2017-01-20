Около 600 тыс. кур уничтожено на астраханской птицефабрике, где выявлен птичий грипп

На птицефабрике "Харабалинская" в Астраханской области из-за вспышки гриппа птиц уничтожено все поголовье птицы - около 600 тыс., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

"Уничтожено все поголовье - около 600 тыс. птиц. Это решение было принято по требованию Россельхознадзора. Это серьезный удар по предприятию и животноводству региона в целом: фабрика давала половину всех яиц, производимых в Астраханской области", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что в 2016 году "Харабалинская" произвела 130 млн яиц (в целом в регионе - 344 млн).

"Фабрика несет колоссальные убытки. В настоящее время завершается полная очистка предприятия. Планируется в ближайшее время закупить новое поголовье и в первом квартале 2017 года возобновить производство", - сказал представитель министерства.

Он уточнил, что ущерб предприятия превысил 240 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на птицефабрике "Харабалинская" была уничтожена половина поголовья птицы - около 360 тыс. голов.

В Астраханской области действуют три птицефабрики, специализирующиеся на производстве яиц: ГПАО СХП "Птицефабрика "Харабалинская", ООО "Птицефабрика "Владимировская" и ГПАО СХП "Птицефабрика "Степная". ОАО "Астраханский продукт" специализируется на производстве куриного мяса.

Вспышка гриппа птиц зарегистрирована на птицефабрике "Харабалинская" в Астраханской области в начале декабря.

Россельхознадзор в конце ноября предупредил о высокой вероятности заноса гриппа птиц в РФ. "В 2016 году эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире резко обострилась, в связи с этим существует потенциальная угроза заноса вируса гриппа в популяцию домашних птиц и его распространение на территории РФ", - заявляло ведомство. На 18 ноября в мире были зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц подтипов Н5N1, Н5N2, Н5N6, Н5N8, Н5N9, Н7N8, Н7N3, Н7N7, Н7N1.

По данным службы, в настоящее время получил широкое распространение вирус Н5N8. В первые недели ноября он был зарегистрирован в Венгрии, Индии, Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Нидерландах, Дании, Израиле.

В связи с этим Россельхознадзор рекомендует неукоснительно соблюдать высокий уровень биологической защиты птицеводческих предприятий, организовать безвыгульное содержание птиц в частных подворьях.

Грипп птицы (классическая чума птиц) - острое вирусное заболевание птиц, которое может привести к гибели значительной части их поголовья. Переносчиками заболевания, как правило, являются перелетные птицы.

Впервые этот вирус был обнаружен в Италии более 100 лет назад.

Заражение человека птичьим гриппом впервые зарегистрировано в Гонконге в 1997 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.