Около 600 тыс. кур уничтожено на астраханской птицефабрике, где выявлен птичий грипп

На птицефабрике "Харабалинская" в Астраханской области из-за вспышки гриппа птиц уничтожено все поголовье птицы - около 600 тыс., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.
"Уничтожено все поголовье - около 600 тыс. птиц. Это решение было принято по требованию Россельхознадзора. Это серьезный удар по предприятию и животноводству региона в целом: фабрика давала половину всех яиц, производимых в Астраханской области", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что в 2016 году "Харабалинская" произвела 130 млн яиц (в целом в регионе - 344 млн).
"Фабрика несет колоссальные убытки. В настоящее время завершается полная очистка предприятия. Планируется в ближайшее время закупить новое поголовье и в первом квартале 2017 года возобновить производство", - сказал представитель министерства.
Он уточнил, что ущерб предприятия превысил 240 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на птицефабрике "Харабалинская" была уничтожена половина поголовья птицы - около 360 тыс. голов.
В Астраханской области действуют три птицефабрики, специализирующиеся на производстве яиц: ГПАО СХП "Птицефабрика "Харабалинская", ООО "Птицефабрика "Владимировская" и ГПАО СХП "Птицефабрика "Степная". ОАО "Астраханский продукт" специализируется на производстве куриного мяса.
Вспышка гриппа птиц зарегистрирована на птицефабрике "Харабалинская" в Астраханской области в начале декабря.
Россельхознадзор в конце ноября предупредил о высокой вероятности заноса гриппа птиц в РФ. "В 2016 году эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире резко обострилась, в связи с этим существует потенциальная угроза заноса вируса гриппа в популяцию домашних птиц и его распространение на территории РФ", - заявляло ведомство. На 18 ноября в мире были зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц подтипов Н5N1, Н5N2, Н5N6, Н5N8, Н5N9, Н7N8, Н7N3, Н7N7, Н7N1.
По данным службы, в настоящее время получил широкое распространение вирус Н5N8. В первые недели ноября он был зарегистрирован в Венгрии, Индии, Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Нидерландах, Дании, Израиле.
В связи с этим Россельхознадзор рекомендует неукоснительно соблюдать высокий уровень биологической защиты птицеводческих предприятий, организовать безвыгульное содержание птиц в частных подворьях.
Грипп птицы (классическая чума птиц) - острое вирусное заболевание птиц, которое может привести к гибели значительной части их поголовья. Переносчиками заболевания, как правило, являются перелетные птицы.
Впервые этот вирус был обнаружен в Италии более 100 лет назад.
Заражение человека птичьим гриппом впервые зарегистрировано в Гонконге в 1997 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.
Белоруссия выдала Азербайджану блогера Лапшина, несмотря на возражения РФ
Баку рассчитывает получить 68 томов дела по январским событиям 1990 года
Баку подтверждает скорое начало переговоров с Евросоюзом для подписания нового соглашения о сотрудничестве
Президент Азербайджана предлагает организовать встречи министров стран, заинтересованных в «Великом Шелковом пути»
Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность - Миллер
Миллер: доля Газпрома на рынке Европы в 2016г выросла до рекордных 34% с 31% в 2015г
Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов
Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии