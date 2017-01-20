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Регион 20.01.2017 18:00

Турция фактически становится партнером официального Дамаска в борьбе против ИГИЛ - эксперт

Анкара при посредничестве Москвы "де факто" становится партнером Башара Асада в совместных действиях против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), что не исключает расширения формата операции "Щит Евфрата" при содействии сирийских правительственных войск, считает директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.

"Последние события, и заявления официальных лиц в Анкаре означают, что турецкая сторона изменила свое отношение к Башару Асаду, против которого раньше категорически выступала. Теперь для турок уход Асада так остро не стоит, и переносится, скорее, на среднесрочную, или даже на долгосрочную перспективу", - заявил А.Гаджиев в пятницу "Интерфаксу".

По мнению эксперта, ситуация складывается таким образом, что Турция "де факто" становится если не военным союзником официального Дамаска, то, как минимум, партнером в борьбе против ИГИЛ, что может отразиться на формате военной операции "Щит Евфрата".

"Между Анкарой и Асадом достигнуто определенное взаимопонимание, что стало возможным при посредничестве Москвы. Вполне вероятно, что может быть принято решение об изменении формата операции "Щит Евфрата", которая, скорее всего, уже не будет собственно турецкой, а расширится за счет участия в ней сирийских оппозиционных группировок, согласившихся сражаться против ИГИЛ. И вполне возможно содействие этой операции со стороны сирийских правительственных войск", - сказал собеседник агентства.

По мнению тюрколога, сближение Анкары с Дамаском, и более активное военное взаимодействие с Москвой, в определенной степени, вызваны разочарованием Турции неоднократными отказами международной коалиции, возглавляемой США, в помощи операции "Щит Евфрата".

Определенное влияние на изменение отношения Анкары к режиму Б.Асада оказал "курдский фактор", считает эксперт. "Для Анкары принципиальное значение имеет не допустить образования объединения курдских анклавов вблизи турецких границ. В этом турецкая сторона нашла понимание, как со стороны официального Дамаска, так и со стороны Ирана", - сказал А.Гаджиев.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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