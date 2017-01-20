Турция фактически становится партнером официального Дамаска в борьбе против ИГИЛ - эксперт

Анкара при посредничестве Москвы "де факто" становится партнером Башара Асада в совместных действиях против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), что не исключает расширения формата операции "Щит Евфрата" при содействии сирийских правительственных войск, считает директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.
"Последние события, и заявления официальных лиц в Анкаре означают, что турецкая сторона изменила свое отношение к Башару Асаду, против которого раньше категорически выступала. Теперь для турок уход Асада так остро не стоит, и переносится, скорее, на среднесрочную, или даже на долгосрочную перспективу", - заявил А.Гаджиев в пятницу "Интерфаксу".
По мнению эксперта, ситуация складывается таким образом, что Турция "де факто" становится если не военным союзником официального Дамаска, то, как минимум, партнером в борьбе против ИГИЛ, что может отразиться на формате военной операции "Щит Евфрата".
"Между Анкарой и Асадом достигнуто определенное взаимопонимание, что стало возможным при посредничестве Москвы. Вполне вероятно, что может быть принято решение об изменении формата операции "Щит Евфрата", которая, скорее всего, уже не будет собственно турецкой, а расширится за счет участия в ней сирийских оппозиционных группировок, согласившихся сражаться против ИГИЛ. И вполне возможно содействие этой операции со стороны сирийских правительственных войск", - сказал собеседник агентства.
По мнению тюрколога, сближение Анкары с Дамаском, и более активное военное взаимодействие с Москвой, в определенной степени, вызваны разочарованием Турции неоднократными отказами международной коалиции, возглавляемой США, в помощи операции "Щит Евфрата".
Определенное влияние на изменение отношения Анкары к режиму Б.Асада оказал "курдский фактор", считает эксперт. "Для Анкары принципиальное значение имеет не допустить образования объединения курдских анклавов вблизи турецких границ. В этом турецкая сторона нашла понимание, как со стороны официального Дамаска, так и со стороны Ирана", - сказал А.Гаджиев.
Белоруссия выдала Азербайджану блогера Лапшина, несмотря на возражения РФ
Баку рассчитывает получить 68 томов дела по январским событиям 1990 года
Баку подтверждает скорое начало переговоров с Евросоюзом для подписания нового соглашения о сотрудничестве
Президент Азербайджана предлагает организовать встречи министров стран, заинтересованных в «Великом Шелковом пути»
Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность - Миллер
Миллер: доля Газпрома на рынке Европы в 2016г выросла до рекордных 34% с 31% в 2015г
Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов
Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии