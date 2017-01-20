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ТЭК 20.01.2017 19:00

Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность - Миллер

Проект "Северный поток-2" доказал свою востребованность, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самую большую динамику в абсолютных цифрах в прошлом году (среди зарубежных потребителей) показал рынок Германии - мы в Германию поставили 49,8 млрд кубометров газа, что на 10% больше", - сказал он.

По словам А.Миллера, рекорды продолжаются и в этом году. "Мы уверенно вышли в течение последних двух недель на объемы поставки и дальнее зарубежье более 600 млн кубометров газа в сутки и 19 января зафиксировали исторический рекорд суточной поставки газа в дальнее зарубежье - 627,2 млн кубометров газа", - подчеркнул глава компании.

"Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность", - сообщил А.Миллер. По его словам, в последние недели объемы поставок в последние дни на 11% превышают проектную мощность.

"Без сомнения это говорит о том, что проект "Северный поток-2" востребован, и за него, конечно, голосует потребитель", - заявил А.Миллер.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, СЕВПОТОК, ЗАГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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