Проект "Северный поток-2" доказал свою востребованность, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самую большую динамику в абсолютных цифрах в прошлом году (среди зарубежных потребителей) показал рынок Германии - мы в Германию поставили 49,8 млрд кубометров газа, что на 10% больше", - сказал он.

По словам А.Миллера, рекорды продолжаются и в этом году. "Мы уверенно вышли в течение последних двух недель на объемы поставки и дальнее зарубежье более 600 млн кубометров газа в сутки и 19 января зафиксировали исторический рекорд суточной поставки газа в дальнее зарубежье - 627,2 млн кубометров газа", - подчеркнул глава компании.

"Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность", - сообщил А.Миллер. По его словам, в последние недели объемы поставок в последние дни на 11% превышают проектную мощность.

"Без сомнения это говорит о том, что проект "Северный поток-2" востребован, и за него, конечно, голосует потребитель", - заявил А.Миллер.