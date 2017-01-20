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Дальнее зарубежье 20.01.2017 18:15

Samsung винит неправильный размер аккумуляторов в возгорании Galaxy Note 7

Аккумуляторы для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых SamsungElectronics была вынуждена прекратить из-за возгорания, были неправильного размера, что и стало одной из причин перегрева, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с итогами внутреннего расследования Samsung.

Еще одной причиной называют проблемы, связанные с производством батарей.

Samsung Electronics обнародует официальное заключение по итогам расследования в понедельник, 23 января.

Как ожидается, отзыв смартфонов с рынка и прекращение их производства будут стоить южнокорейской компании не менее $5 млрд.

Samsung представила Galaxy Note 7 в начале августа и начала его продажи в Южной Корее 19 августа. Тогда смартфон назвали одним из лучших телефонов на базе Android.

Однако в начале сентября компания была вынуждена приостановить реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 млн уже проданных устройств из-за сообщений об их возгорании.

Samsung сначала объявила об обмене Galaxy Note 7 на обновленные смартфоны, в которых, как предполагалось, был устранен дефект аккумулятора. Однако сообщения о случаях возгорания даже обновленных устройств вынудили компанию полностью прекратить производство и продажу смартфонов.

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Тэги: КОРЕЯ, SAMSUNG, БАТАРЕИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]