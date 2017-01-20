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Регион 20.01.2017 18:30

Анкара отводит России главную роль на переговорах в Астане - турецкий вице-премьер

Россия играет лидирующую роль на готовящихся переговорах в Астане, заявил в пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

"Мы возлагаем большие надежды на встречу в Астане. И это не только надежды: я полагаю, что мы сможем достигнуть долгосрочного и прочного урегулирования, так как все ключевые игроки должны быть за столом переговоров. У России, разумеется, важный голос, Россия - лидер", - сказал вице-премьер.

"Иран, конечно, задействован в значительной степени, и он будет за столом переговоров. Турция уже там (в Астане - ИФ), США приглашены", - отметил М.Шимшек.

По его словам, в связи с тем, что "все глобальные и региональные игроки будут за столом переговоров, перспективы найти долгосрочное решение (в Астане - ИФ) высоки по сравнению с предыдущими переговорами в Женеве".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]