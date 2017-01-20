Анкара отводит России главную роль на переговорах в Астане - турецкий вице-премьер

Россия играет лидирующую роль на готовящихся переговорах в Астане, заявил в пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.
"Мы возлагаем большие надежды на встречу в Астане. И это не только надежды: я полагаю, что мы сможем достигнуть долгосрочного и прочного урегулирования, так как все ключевые игроки должны быть за столом переговоров. У России, разумеется, важный голос, Россия - лидер", - сказал вице-премьер.
"Иран, конечно, задействован в значительной степени, и он будет за столом переговоров. Турция уже там (в Астане - ИФ), США приглашены", - отметил М.Шимшек.
По его словам, в связи с тем, что "все глобальные и региональные игроки будут за столом переговоров, перспективы найти долгосрочное решение (в Астане - ИФ) высоки по сравнению с предыдущими переговорами в Женеве".
Белоруссия выдала Азербайджану блогера Лапшина, несмотря на возражения РФ
Баку рассчитывает получить 68 томов дела по январским событиям 1990 года
Баку подтверждает скорое начало переговоров с Евросоюзом для подписания нового соглашения о сотрудничестве
Президент Азербайджана предлагает организовать встречи министров стран, заинтересованных в «Великом Шелковом пути»
Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность - Миллер
Миллер: доля Газпрома на рынке Европы в 2016г выросла до рекордных 34% с 31% в 2015г
Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов
Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии