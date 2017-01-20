ФБР США обвиняет программиста из России в незаконных компьютерных махинациях, приведших к краже $5 млн

ФБР США обвиняет российского программиста Станислава Лисова, задержанного 13 января в Барселоне, в разработке, распространении и использовании вредоносного программного обеспечения NeverQuest, с помощью которого мошенническим путем удалось добыть 5 млн долларов США средств частных лиц и финансовых организаций, сообщает в пятницу испанская пресса.
Гражданская гвардия Испании ранее в пятницу проинформировала, что задержание С.Лисова было проведено на основании международного ордера, изданного США. В Вашингтоне считают, что применяя программу NeverQuest, хакеры подключались к компьютерам частных лиц и финансовых организаций с целью кражи конфиденциальных банковских данных, информации о кредитных картах, а также личных и финансовых данных.
С.Лисов находится в разработке правоохранительных органов США с 2014 года. В Вашингтоне его считают важным элементом в группе киберпреступников, который занимался разработкой и администрированием сети компьютеров, инфицированных трояном NeverQuest.
Исследование серверов во Франции и Германии, которыми управлял С.Лисов, показало, что базы данных, взломанные с помощью трояна NeverQuest содержали информацию о счетах финансовых организаций, а на одном из серверов находился архив с миллионами единиц конфиденциальных данных для доступа, в том числе, имена пользователей, пароли, вопросы и ответы по обеспечению безопасности.
С.Лисова 13 января задержали в аэропорту Барселоны служащие Гражданской гвардии и спецназовцы в тот момент, когда садился на самолет, летевший в Лион.
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