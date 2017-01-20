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Дальнее зарубежье 20.01.2017 18:45

ФБР США обвиняет программиста из России в незаконных компьютерных махинациях, приведших к краже $5 млн

ФБР США обвиняет российского программиста Станислава Лисова, задержанного 13 января в Барселоне, в разработке, распространении и использовании вредоносного программного обеспечения NeverQuest, с помощью которого мошенническим путем удалось добыть 5 млн долларов США средств частных лиц и финансовых организаций, сообщает в пятницу испанская пресса.

Гражданская гвардия Испании ранее в пятницу проинформировала, что задержание С.Лисова было проведено на основании международного ордера, изданного США. В Вашингтоне считают, что применяя программу NeverQuest, хакеры подключались к компьютерам частных лиц и финансовых организаций с целью кражи конфиденциальных банковских данных, информации о кредитных картах, а также личных и финансовых данных.

С.Лисов находится в разработке правоохранительных органов США с 2014 года. В Вашингтоне его считают важным элементом в группе киберпреступников, который занимался разработкой и администрированием сети компьютеров, инфицированных трояном NeverQuest.

Исследование серверов во Франции и Германии, которыми управлял С.Лисов, показало, что базы данных, взломанные с помощью трояна NeverQuest содержали информацию о счетах финансовых организаций, а на одном из серверов находился архив с миллионами единиц конфиденциальных данных для доступа, в том числе, имена пользователей, пароли, вопросы и ответы по обеспечению безопасности.

С.Лисова 13 января задержали в аэропорту Барселоны служащие Гражданской гвардии и спецназовцы в тот момент, когда садился на самолет, летевший в Лион.

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Тэги: США, РОССИЯ, ХАКЕР, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]