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Регион 20.01.2017 19:15

Саакашвили из Вашингтона обратился к делегатам съезда своей партии, призвал их продолжить борьбу против властей Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу обратился в прямом включении по видеосвязи из Вашингтона к участникам проходящего съезда основанной им партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Неформальный лидер ЕНД М.Саакашвили начал свое выступление с критики в адрес бывшего премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили, обвинив его во всех неудачах Грузии.

"Он (Б.Иванишвили - ИФ) хотел уничтожить нашу партию, но не смог этого сделать. Это первое поражение Иванишвили, за которым последуют следующие, так как "Единое национальное движение" - это будущее Грузии", - заявил М.Саакашвили.

Он коснулся и выхода из ЕНД группы бывших соратников.

"Как дерево, у которого необходимо подрезать стебли, так и наша партия избавилась от ненужных стеблей. Мы начинаем с сегодняшнего дня, когда проходит наш съезд, новый этап, так как сегодня у Грузии нет президента, нет и правительства и все концентрируется на одном человеке, олигархе Иванишвили, поэтому наша цель ясна - избавиться от этой темной силы и восстановить грузинское государство", - заявил М.Саакашвили.

Он заявил и о том, что члены ЕНД спасли в 2008 году Грузию от "российской оккупации".

Во время выступления М.Саакашвили переодически исчезала картинка и звук. Несмотря на эти погрешности М.Саакашвили донес до соратников по партии главное послание - "надо продолжить борьбу с режимом Иванишвили, который превратил Грузию в свое предприятие".

М.Саакашвили аплодировали стоя около 7 тысяч делегатов съезда ЕНД, проходящего в тбилисском Дворце спорта.

Примечательным было выступление на съезде и супруги М.Саакашвили Сандры Руловс.

"Каждый из нас укрепляет партию и укрепляет Мишу (М.Саакашвили - ИФ), а также Миша укрепляет вас. В нем такая сила, что некоторые в этой стране боятся его тени. Любые попытки ослабить Мишу завершаться обратным результатом", - заявила С.Руловс, ей тоже аплодировали.

Съезд ЕНД утвердил новый политсовет партии. Делегаты приняли решение не избирать нового председателя партии и оставить этот пост за М.Саакашвили, который, как было сказано на съезде, из-за политического гонения не имеет возможности прибыть в Грузию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ПАРТИЯ, ОБРАЩЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]