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СНГ 20.01.2017 19:45

Переговоры по Сирии в столице Казахстана будут проходить при усиленных мерах безопасности - МВД

В период проведения межсирийских переговоров в Астане органы внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе МВД Казахстана.

Там отметили, что на время проведения мероприятий международного уровня личный состав органов внутренних дел "обычно переводится на усиленный вариант несения службы".

При этом органы внутренних дел совместно с другими уполномоченными органами обеспечивают "все необходимые меры безопасности, в том числе в местах пребывания, проживания иностранных делегаций, а также проведения международных мероприятий", подчеркнули в пресс-службе МВД.

Как сообщалось, открытие межсирийских переговоров в Астане намечено на 23 января.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]