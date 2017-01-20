Переговоры по Сирии в столице Казахстана будут проходить при усиленных мерах безопасности - МВД

В период проведения межсирийских переговоров в Астане органы внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе МВД Казахстана.

Там отметили, что на время проведения мероприятий международного уровня личный состав органов внутренних дел "обычно переводится на усиленный вариант несения службы".

При этом органы внутренних дел совместно с другими уполномоченными органами обеспечивают "все необходимые меры безопасности, в том числе в местах пребывания, проживания иностранных делегаций, а также проведения международных мероприятий", подчеркнули в пресс-службе МВД.

Как сообщалось, открытие межсирийских переговоров в Астане намечено на 23 января.