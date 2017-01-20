Обама и Трамп прибыли к Капитолию на церемонию инаугурации

Уходящий президент США Барак Обама и его преемник Дональд Трамп прибыли из Белого дома на церемонию инаугурации к зданию конгресса на Капитолийском холме.

Б.Обама и Д.Трамп, согласно протоколу, приехали на одном автомобиле.

Незадолго до них на церемонию прибыли уходящий и будущий вице-президенты - Джо Байден и Майк Пенс.