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Обама и Трамп прибыли к Капитолию на церемонию инаугурации

Уходящий президент США Барак Обама и его преемник Дональд Трамп прибыли из Белого дома на церемонию инаугурации к зданию конгресса на Капитолийском холме.

Б.Обама и Д.Трамп, согласно протоколу, приехали на одном автомобиле.

Незадолго до них на церемонию прибыли уходящий и будущий вице-президенты - Джо Байден и Майк Пенс.

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Тэги: США, ТРАМП, ОБАМА, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]