Взрыв произошел в жилом доме под Парижем - ТВ

Взрыв прогремел в многоквартирном доме в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщает в пятницу телеканал БФМ-ТВ.

В результате взрыва обрушились два из четырех этажей дома.

О жертвах данных пока нет, пострадали пять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Идут спасательные работы, три близстоящих дома эвакуированы. Причина взрыва пока не установлена.