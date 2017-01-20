Мелания Трамп выбрала наряд от Ральфа Лорена на церемонию инаугурации

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания прибыла на церемонию инаугурации 45-го президента США в небесно-голубом костюме от Ральфа Лорена.
"Было очень важно для нас поддержать и отдать дань традициям американского стиля в этот момент", - говорится в заявлении, распространенном от корпорации.
На М.Трамп комплект из платья с юбкой-карандашом и укороченного кашемирового пиджака со стоячим воротником. Наряд дополняют высокие перчатки и туфли в цвет комплекта.
Старшая дочь Д.Трампа Иванка выбрала брючный костюм от Оскара де ла Рента белого цвета.
До этого момента продолжались дискуссии по поводу того, в наряде какого дизайнера появится в этот день М.Трамп, так как ряд известных модельеров отказались одевать будущую первую леди США в знак протеста против победы Д.Трампа на выборах.
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