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Дальнее зарубежье 20.01.2017 20:29

Церемония инаугурации 45-го президента США началась в Вашингтоне

В Вашингтоне в пятницу стартовала церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Сотни тысяч людей собрались около Капитолия, чтобы следить за церемонией.

Бывшие президенты США, члены Конгресса, члены Верховного суда, бывшие соперники Д.Трампа по выборам экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и демократ Берни Сандерс прибыли на церемонию.

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Тэги: США, ИНАУГУРАЦИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]