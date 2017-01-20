Церемония инаугурации 45-го президента США началась в Вашингтоне

В Вашингтоне в пятницу стартовала церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Сотни тысяч людей собрались около Капитолия, чтобы следить за церемонией.

Бывшие президенты США, члены Конгресса, члены Верховного суда, бывшие соперники Д.Трампа по выборам экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и демократ Берни Сандерс прибыли на церемонию.