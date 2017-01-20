Президент США Дональд Трамп принял присягу

45-й президент США Дональд Трамп приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Присягу Д.Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

"Я, Дональд Джон Трамп торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов Америки и в полной мере буду охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов, да поможет мне Бог", - сказал он, положа руку на Библию.

Д.Трамп произносил свою президентскую клятву сразу на двух книгах - на инаугурационной Библии президента Авраама Линкольна, а также на Библии, которую подарила ему мать в 1955 году.