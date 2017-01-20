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Дальнее зарубежье 20.01.2017 21:03

Президент США Дональд Трамп принял присягу

45-й президент США Дональд Трамп приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Присягу Д.Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

"Я, Дональд Джон Трамп торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов Америки и в полной мере буду охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов, да поможет мне Бог", - сказал он, положа руку на Библию.

Д.Трамп произносил свою президентскую клятву сразу на двух книгах - на инаугурационной Библии президента Авраама Линкольна, а также на Библии, которую подарила ему мать в 1955 году.

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Тэги: США, ТРАМП, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]