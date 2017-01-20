Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 20.01.2017 21:47

США не будут навязывать свой образ жизни другим странам мира - Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал, что США не будут навязывать свои ценности остальным странам мира.

"Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных", - сказал Д.Трамп, выступая с инаугурационной речью.

"Мы будем искать дружбы с остальными странами мира, но мы будем делать это с пониманием того, что все страны имеют право на то, чтобы ставить свои интересы на первое место", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, МИР, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Трамп пообещал Америке перестройку Президент США Дональд Трамп принял присягу Обама и Трамп прибыли к Капитолию на церемонию инаугурации Трамп поприветствовал своих сторонников и позвал их на церемонию инаугурации Журналисты США в открытом письме Трампу раскритиковали его, назвали натянутыми отношения с будущей администрацией Американцы не одобряют Twitter Трампа - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]