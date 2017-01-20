США не будут навязывать свой образ жизни другим странам мира - Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал, что США не будут навязывать свои ценности остальным странам мира.

"Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных", - сказал Д.Трамп, выступая с инаугурационной речью.

"Мы будем искать дружбы с остальными странами мира, но мы будем делать это с пониманием того, что все страны имеют право на то, чтобы ставить свои интересы на первое место", - подчеркнул он.