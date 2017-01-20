Трамп пообещал вернуть США былое величие

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что при поддержке американцев вернет стране величие.

"Вместе мы сделаем Америку вновь сильной, богатой, гордой, безопасной страной. И да, мы все вместе вернем Америке ее величие", - сказал он в ходе инаугурационной речи.

"Да благословит вас Всевышний. Да Благословит он Америку", - сказал он в конце своего выступления.

Таким образом, Д.Трамп во время выступления повторил свой главный предвыборный лозунг: "Сделаем Америку снова великой" (Make America great again).