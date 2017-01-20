Сдавший полномочия президента США Обама покинул Капитолий на вертолете

Бывший президент США Барак Обама после церемонии инаугурации своего преемника Дональда Трампа покинул вместе с супругой Капитолий в Вашингтоне на вертолете, передает американское телевидение.

Бывший вице-президент Джо Байден тоже покинул здание Конгресса. Он планирует отправиться домой в Делавер на поезде.