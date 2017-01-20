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Дальнее зарубежье 20.01.2017 22:23

Сдавший полномочия президента США Обама покинул Капитолий на вертолете

Бывший президент США Барак Обама после церемонии инаугурации своего преемника Дональда Трампа покинул вместе с супругой Капитолий в Вашингтоне на вертолете, передает американское телевидение.

Бывший вице-президент Джо Байден тоже покинул здание Конгресса. Он планирует отправиться домой в Делавер на поезде.

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Тэги: США, ОБАМА, ОТБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]