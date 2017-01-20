Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) считали информацию параметрического самописца об авиационном происшествии с самолетом "Боинг 747-412" авиакомпании "myCARGO" , произошедшем в Киргизии.

"Работы по восстановлению интерфейса носителя информации параметрического самописца завершены. Информация считана. Предварительный анализ показал, что информация об авиапроисшествии имеется", - говорится в сообщении, которое размещено на сайте МАК,

Там отмечается, что поступившие самописцы имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры.

"В связи с этим воспроизвести информацию штатным способом не представилось возможным", - добавили в МАК.

Специалисты продолжают работы по восстановлению речевого самописца, также комиссия продолжает работу на месте авиапроисшествия, отмечается в сообщении.

16 января "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.