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Дальнее зарубежье 21.01.2017 09:43

В Вашингтоне в ходе протестов против Трампа арестованы более 200 человек - полиция

К вечеру пятницы по местному времени в Вашингтоне арестовано 217 человек, которые принимали участие в акциях против инаугурации Дональда Трампа, сообщил представитель столичной полиции.

Протестные выступления в городе продолжаются. Как сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс", (АП), в некоторых районах люди, стоя лицом к полицейскому оцеплению, скандируют "Нет Трампу".

Полиция Вашингтона в некоторых случаях применяет слезоточивый газ и перцовые баллончики в противостоянии с протестующими в центре города, демонстранты бросают в представителей правоохранительных органов кирпичи, бутылки с водой и куски бетона. В результате пострадали шесть полицейских, сообщает АП.

Вместе с тем, Д.Трамп, официально вступив в должность, в присутствии членов своей семьи, а также семьи вице-президента Майка Пенса уже подписал ряд указов.

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Тэги: США, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]