Редкие фотографии царской семьи можно увидеть на открывающейся в Эстонии выставке личного фотографа Николая II

В Эстонии в Нарвском замке в субботу открывается выставка "Романовы. Императорская семья в фотографиях Карла Буллы" личного фотографа императора Николая II.

Как сообщили "Интерфаксу" в Нарвском музее, она представлена Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург).

Экспозицию составляют редкие фотографии из жизни царской семьи и фотографии, запечатлевшие широкую панораму жизни Российской империи на рубеже XIX-XX веков.

В 1904 году фотограф Карл Булла получил разрешение на съёмку в присутствии высочайших особ. На протяжении 20 лет К.Булла снимал российских императоров, членов царских семей и их приближенных. На его фотографиях предстает повседневная жизнь императорской семьи и государственные торжества.

Организатором выставки является НКО "Товарищество Русских Художников Эстонии". Проект поддерживают посольство РФ в Эстонии и Нарвская и Причудская епархия Эстонской православной церкви Московского патриархата.