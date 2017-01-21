Сенаторы утвердили Джеймса Мэттиса в должности главы Пентагона

Верхняя палата Конгресса США в первый день президентства Дональда Трампа поддержала кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост министра обороны.
Несколько часов ранее вступивший в должность главы Соединенных Штатов Д.Трамп подписал первые документы, среди которых был прошедший одобрение в Конгрессе закон, предоставляющий право генералу в отставке Дж.Мэттису занять пост шефа Пентагона.
Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование пока продолжается, но необходимое число голосов уже набрано. Из 100 сенаторов 68 выступил "за".
Таким образом, Дж.Мэттис в виде исключения возглавит Минобороны США, несмотря на то, что, вопреки действующим правилам: ранее семи лет с момента его ухода с военной службы.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня почти 40 раз - Минобороны Азербайджана
Белоруссия выдала Азербайджану блогера Лапшина, несмотря на возражения РФ
Баку рассчитывает получить 68 томов дела по январским событиям 1990 года
Президент Азербайджана предлагает организовать встречи министров стран, заинтересованных в «Великом Шелковом пути»
Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность - Миллер
Миллер: доля Газпрома на рынке Европы в 2016г выросла до рекордных 34% с 31% в 2015г
Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов
Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии