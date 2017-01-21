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Дальнее зарубежье 21.01.2017 09:00

Сенаторы утвердили Джеймса Мэттиса в должности главы Пентагона

Верхняя палата Конгресса США в первый день президентства Дональда Трампа поддержала кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост министра обороны.

Несколько часов ранее вступивший в должность главы Соединенных Штатов Д.Трамп подписал первые документы, среди которых был прошедший одобрение в Конгрессе закон, предоставляющий право генералу в отставке Дж.Мэттису занять пост шефа Пентагона.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование пока продолжается, но необходимое число голосов уже набрано. Из 100 сенаторов 68 выступил "за".

Таким образом, Дж.Мэттис в виде исключения возглавит Минобороны США, несмотря на то, что, вопреки действующим правилам: ранее семи лет с момента его ухода с военной службы.

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Тэги: США, МИНОБОРОНЫ, СЕНАТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]