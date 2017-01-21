Около сотни исламистов в Сирии были уничтожены в ходе авианалета - Пентагон

В результате авианалета американских военно-воздушных сил (ВВС) на лагерь подготовки боевиков террористических структур в сирийской провинции Идлиб были ликвидированы около ста исламистов, сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Уничтожение этого тренировочного лагеря нарушает процесс подготовки боевиков и отпугивает группы радикальных жестких исламистов и сирийской оппозиции от сотрудничества на полях сражения с "Аль-Каидой"", - заявил он.

Лагерь действовал с 2013 года.

Всего, по словам Дж.Дэвиса, американскими ВВС в январе текущего года были уничтожены более 150 представителей "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ).