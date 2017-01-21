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Дальнее зарубежье 21.01.2017 10:27

Около сотни исламистов в Сирии были уничтожены в ходе авианалета - Пентагон

В результате авианалета американских военно-воздушных сил (ВВС) на лагерь подготовки боевиков террористических структур в сирийской провинции Идлиб были ликвидированы около ста исламистов, сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Уничтожение этого тренировочного лагеря нарушает процесс подготовки боевиков и отпугивает группы радикальных жестких исламистов и сирийской оппозиции от сотрудничества на полях сражения с "Аль-Каидой"", - заявил он.

Лагерь действовал с 2013 года.

Всего, по словам Дж.Дэвиса, американскими ВВС в январе текущего года были уничтожены более 150 представителей "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ).

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Тэги: США, СИРИЯ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]