Британский премьер собирается посетить США на будущей неделе - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на предстоящей неделе нанести визит в США для того, чтобы обсудить с президентом Дональдом Трампом вопросы двусторонних отношений и его подход к России и НАТО, сообщила британская газета Telegraph.
"Правительственные источники сообщили, что миссис Мэй намерена получить гарантии относительно подхода мистера Трампа к России, отношения к Владимиру Путину и НАТО", - говорится в сообщении издания.
Оно отмечает: "Мистеру Трампу будет сказано, что Британия не против открытия США диалога с Россией, но "на нынешнем этапе Вы не можете возобновить партнерские отношения" с ней, проинформировал источник".
Т.Мэй также хочет подчеркнуть важность укрепления сотрудничества в рамках НАТО, согласившись, однако, с предвыборными требованиями Д.Трампа о необходимости каждой из стран-членов вкладывать в бюджет альянса 2% ВВП, пишет Telegraph.
В повестку дня переговоров, вероятно, будут включены проблемы борьбы с ИГИЛ (группировка запрещена в России), выхода Британии из ЕС, ситуации на Ближнем Востоке, пишет газета.
Т.Мэй хотела бы восстановить такие двусторонние отношения с США, какие существовали между двумя странами при нахождении у власти в США Рональда Рейгана и в Великобритании Маргарет Тэтчер, указывает газета, ссылаясь на мнение своего источника.
Точные сроки визита еще находятся в процессе обсуждения.
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