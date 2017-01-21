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Дальнее зарубежье 21.01.2017 10:50

Британский премьер собирается посетить США на будущей неделе - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на предстоящей неделе нанести визит в США для того, чтобы обсудить с президентом Дональдом Трампом вопросы двусторонних отношений и его подход к России и НАТО, сообщила британская газета Telegraph.

"Правительственные источники сообщили, что миссис Мэй намерена получить гарантии относительно подхода мистера Трампа к России, отношения к Владимиру Путину и НАТО", - говорится в сообщении издания.

Оно отмечает: "Мистеру Трампу будет сказано, что Британия не против открытия США диалога с Россией, но "на нынешнем этапе Вы не можете возобновить партнерские отношения" с ней, проинформировал источник".

Т.Мэй также хочет подчеркнуть важность укрепления сотрудничества в рамках НАТО, согласившись, однако, с предвыборными требованиями Д.Трампа о необходимости каждой из стран-членов вкладывать в бюджет альянса 2% ВВП, пишет Telegraph.

В повестку дня переговоров, вероятно, будут включены проблемы борьбы с ИГИЛ (группировка запрещена в России), выхода Британии из ЕС, ситуации на Ближнем Востоке, пишет газета.

Т.Мэй хотела бы восстановить такие двусторонние отношения с США, какие существовали между двумя странами при нахождении у власти в США Рональда Рейгана и в Великобритании Маргарет Тэтчер, указывает газета, ссылаясь на мнение своего источника.

Точные сроки визита еще находятся в процессе обсуждения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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