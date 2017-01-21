Между Астаной и Москвой нет ни одного вопроса, который не находит своего решения - глава МИД Казахстана

Министры иностранных дел Казахстана и России Кайрат Абдрахманов и Сергей Лавров подписали План сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017-2018 годы, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.
Подписание состоялось в минувшую пятницу в ходе визита К.Абдрахманова в Москву.
В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили различные аспекты казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия в многосторонних форматах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня, отмечается в пресс-релизе МИД.
"За годы независимости Казахстан и Россия не только сохранили историческую общность и вековые связи, но и научились по-новому строить свои взаимоотношения, руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства Казахстана и России играют регулярные встречи и переговоры глав наших двух государств, и нет ни одного вопроса, который не находит своего решения", - отметил в ходе переговоров К.Абдрахманов.
В контексте начала работы Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН с 1 января текущего года, стороны обсудили сотрудничество двух стран в рамках главного политического органа ООН, а также в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Другими ключевыми темами переговоров стали вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, предстоящий в Астане переговорный процесс по Сирии, ситуация в Афганистане.
Подводя итоги визита, К.Абдрахманов отметил, что "в текущем году запланировано множество встреч между лидерами наших двух стран и поэтому совместной работы с российской стороной будет предостаточно".
"Уверен, что итоги сегодняшней встречи послужат развитию дальнейшего сотрудничества Казахстана и России по всему комплексу взаимодействия в духе взаимного доверия, партнерства и союзничества, а наши отношения будут оставаться наглядным примером для всех наших партнеров", - подчеркнул казахстанский дипломат.
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