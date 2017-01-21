Режим контртеррористической операции введен в одном из дагестанских сел, идет поиск боевиков - оперативный штаб

Спецмероприятия проводятся в населенном пункте Вперед Кизлярского района Дагестана, введен режим контртеррористической операции, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель оперативного штаба НАК в республике.

"Специальный режим контртеррористической операции введен в административных границах населенного пункта Вперед Кизлярского района Дагестана в 09:15 мск 21 января. Силовики ищут участников бандподполья и их пособников", - сообщили в оперативном штабе.