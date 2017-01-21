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Регион 21.01.2017 11:40

Режим контртеррористической операции введен в одном из дагестанских сел, идет поиск боевиков - оперативный штаб

Спецмероприятия проводятся в населенном пункте Вперед Кизлярского района Дагестана, введен режим контртеррористической операции, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель оперативного штаба НАК в республике.

"Специальный режим контртеррористической операции введен в административных границах населенного пункта Вперед Кизлярского района Дагестана в 09:15 мск 21 января. Силовики ищут участников бандподполья и их пособников", - сообщили в оперативном штабе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, КТО, ВВЕДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]