Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после того, как в отношении нее было заведено дело о превышении должностных полномочий, она подала в отставку, передает в субботу агентство "Ренхап".

Чо Юн Сун обвиняется в том, что создала "черный список" писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.

Список содержал почти 10 тыс. имен деятелей искусств, которым было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства, отмечает агентство.

Специальная комиссия следователей обвинила министра в превышении ею должностных полномочий, а также в даче заведомо ложных показаний.

В свою очередь южнокорейский суд выдал ордер на арест как Чо Юн Сун, так и экс-главы администрации президента.

О том, какие именно последствия грозят министру в случае признания судом ее вины, не уточняется.