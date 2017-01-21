Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после того, как в отношении нее было заведено дело о превышении должностных полномочий, она подала в отставку, передает в субботу агентство "Ренхап".
Чо Юн Сун обвиняется в том, что создала "черный список" писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.
Список содержал почти 10 тыс. имен деятелей искусств, которым было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства, отмечает агентство.
Специальная комиссия следователей обвинила министра в превышении ею должностных полномочий, а также в даче заведомо ложных показаний.
В свою очередь южнокорейский суд выдал ордер на арест как Чо Юн Сун, так и экс-главы администрации президента.
О том, какие именно последствия грозят министру в случае признания судом ее вины, не уточняется.
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