Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2017 12:25

Арестована министр культуры Южной Кореи по обвинению в составлении "черных списков" артистов, критиковавших президента

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после того, как в отношении нее было заведено дело о превышении должностных полномочий, она подала в отставку, передает в субботу агентство "Ренхап".

Чо Юн Сун обвиняется в том, что создала "черный список" писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.

Список содержал почти 10 тыс. имен деятелей искусств, которым было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства, отмечает агентство.

Специальная комиссия следователей обвинила министра в превышении ею должностных полномочий, а также в даче заведомо ложных показаний.

В свою очередь южнокорейский суд выдал ордер на арест как Чо Юн Сун, так и экс-главы администрации президента.

О том, какие именно последствия грозят министру в случае признания судом ее вины, не уточняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИНИСТР, АРЕСТ


Похожие новости


Глава Минздрава Южной Кореи ушел в отставку после критики из-за вспышки вируса MERS

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]