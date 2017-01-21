Дом с боевиками блокирован в дагестанском селе - источник

Начался штурм дома с боевиками в селе Вперед Кизлярского района в зоне контртеррористической операции (КТО), сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых структурах Дагестана.
"Заблокирован дом с боевиками. Находящимся внутри вооруженным бандитам было предложено сложить оружие и выйти без боя, на что они ответили стрельбой. Силовики начали штурмовать дом. Дом блокирован в селе Вперед Кизлярского района, где действует режим КТО", - сообщил источник.
Как сообщалось, режим КТО в указанном селе был введен в субботу утром.
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