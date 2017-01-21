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Регион 21.01.2017 13:35

Делегация Ирана прибыла в Астану на межсирийские переговоры - источник

Иранская делегация во главе с вице-министром иностранных дел Хосейном Джабери Ансари прибыла в Астану на межсирийские переговоры, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в дипломатических кругах.

"Они (члены делегации Ирана - ИФ-К) прибыли в Астану", - сказал собеседник агентства.

Начало межсирийских переговоров в Астане намечено на 23 января.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ИРАН, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]