Делегация Ирана прибыла в Астану на межсирийские переговоры - источник

Иранская делегация во главе с вице-министром иностранных дел Хосейном Джабери Ансари прибыла в Астану на межсирийские переговоры, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в дипломатических кругах.

"Они (члены делегации Ирана - ИФ-К) прибыли в Астану", - сказал собеседник агентства. Начало межсирийских переговоров в Астане намечено на 23 января.