Двое боевиков уничтожены в дагестанском селе - источник

Устанавливаются личности уничтоженных боевиков в Дагестане, предварительно - их двое, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых кругах региона.

"По предварительным данным, силовики уничтожили двух боевиков в ходе штурма частного дома в селе Вперед Кизлярского района, где ранее был введен режим контртеррористической операции. Личности бандитов устанавливаются", - сказал источник.

По предварительной информации, эти боевики входили в "хасавюртовскую" бандгруппу, чей блиндаж был обнаружен и уничтожен в Эндиреевском лесу, добавил собеседник.

Продолжается осмотр дома, сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил о начале штурма дома, в котором оказались заблокированы боевики. "Заблокирован дом с боевиками. Находящимся внутри вооруженным бандитам было предложено сложить оружие и выйти без боя, на что они ответили стрельбой. Силовики начали штурмовать дом", - сообщил собеседник агентства

Как сообщалось, режим КТО в указанном селе был введен в субботу утром.