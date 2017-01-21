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Регион 21.01.2017 14:00

Двое боевиков уничтожены в дагестанском селе - источник

Устанавливаются личности уничтоженных боевиков в Дагестане, предварительно - их двое, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Юг" источник в силовых кругах региона.

"По предварительным данным, силовики уничтожили двух боевиков в ходе штурма частного дома в селе Вперед Кизлярского района, где ранее был введен режим контртеррористической операции. Личности бандитов устанавливаются", - сказал источник.

По предварительной информации, эти боевики входили в "хасавюртовскую" бандгруппу, чей блиндаж был обнаружен и уничтожен в Эндиреевском лесу, добавил собеседник.

Продолжается осмотр дома, сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил о начале штурма дома, в котором оказались заблокированы боевики. "Заблокирован дом с боевиками. Находящимся внутри вооруженным бандитам было предложено сложить оружие и выйти без боя, на что они ответили стрельбой. Силовики начали штурмовать дом", - сообщил собеседник агентства

Как сообщалось, режим КТО в указанном селе был введен в субботу утром.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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