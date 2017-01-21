Порошенко и Трамп могут встретиться в конце февраля

Посольство Украины в США рассчитывает на проведение двусторонней встречи президента Украины Петра Порошенко и лидера США Дональда Трампа в конце февраля, сообщает телеканал "112 Украина".
"Украина будет председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций и, очевидно, может быть участие президента. Мы будем пытаться предложить американской стороне использовать эту возможность для встречи на двустороннем уровне. Это было бы абсолютно естественно, потому что для нас есть вопросы, которые нужно обсудить уже в ближайшее время", - сказал посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, Украина и США сконцентрируются на трех блоках вопросов. "Это противодействие агрессии России (. . .) то есть блок вопросов безопасности (. . .) Второй вопрос - это вопрос развития реформ в Украине: макроэкономическая стабильность. И третий вопрос - это, очевидно, те вопросы, которые связаны с институционными механизмами", - заявил посол.
Ранее П.Порошенко в интервью The Wall Street Journal в рамках Всемирного экономического форума в Давосе выразил надежду на то, что он встретится с президентом США Д.Трампом в Вашингтоне в феврале 2017 года.
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