Алиев соболезнует Роухани в связи с гибелью людей в результате обрушения многоэтажки в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате обрушения здания в Тегеране, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Весть о трагической гибели людей в результате обрушения в Тегеране глубоко огорчила нас», - говорится в послании И.Алиева.

Глава государства выразил соболезнования Х.Роухани, семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось ранее, не менее 10 пожарных расчетов в течение нескольких часов боролись с огнем, охватившим утром 19 января 17-этажное здание в Тегеране. Однако позднее загоревшееся здание обрушилось. 30 пожарных стали жертвами обрушения.

Обрушившееся здание считалось одной из старейших высоток Тегерана.

Ф.Исазаде