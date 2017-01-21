Алиев соболезнует Роухани в связи с гибелью людей в результате обрушения многоэтажки в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате обрушения здания в Тегеране, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Весть о трагической гибели людей в результате обрушения в Тегеране глубоко огорчила нас», - говорится в послании И.Алиева.
Глава государства выразил соболезнования Х.Роухани, семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщалось ранее, не менее 10 пожарных расчетов в течение нескольких часов боролись с огнем, охватившим утром 19 января 17-этажное здание в Тегеране. Однако позднее загоревшееся здание обрушилось. 30 пожарных стали жертвами обрушения.
Обрушившееся здание считалось одной из старейших высоток Тегерана.
Ф.Исазаде
Президент Алиев повысил минимальную зарплату
Президент Азербайджана предлагает организовать встречи министров стран, заинтересованных в «Великом Шелковом пути»
Газопровод "Северный поток" загружен на свою максимальную техническую возможность - Миллер
Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов
Задержан подозреваемый в краже 3 кг золотых изделий из ювелирного магазина в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Песков: без участия США конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно
Путин в ближайшие дни позвонит Трампу, пока нет договоренности о встрече лидеров - Песков
Песков: симметричные сокращения вооружений недопустимы, композиция ядерной составляющей в США и России разная
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии