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Внешняя политика 21.01.2017 13:20

Алиев соболезнует Роухани в связи с гибелью людей в результате обрушения многоэтажки в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате обрушения здания в Тегеране, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Весть о трагической гибели людей в результате обрушения в Тегеране глубоко огорчила нас», - говорится в послании И.Алиева.

Глава государства выразил соболезнования Х.Роухани, семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось ранее, не менее 10 пожарных расчетов в течение нескольких часов боролись с огнем, охватившим утром 19 января 17-этажное здание в Тегеране. Однако позднее загоревшееся здание обрушилось. 30 пожарных стали жертвами обрушения.

Обрушившееся здание считалось одной из старейших высоток Тегерана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]