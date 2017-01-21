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Финансы 21.01.2017 13:39

Президент Алиев повысил минимальную зарплату

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 января 2017 года минимальной заработной платы.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в субботу, минимальная зарплата составит 116 манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАРПЛАТЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]