Президент Алиев повысил минимальную зарплату

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 января 2017 года минимальной заработной платы.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в субботу, минимальная зарплата составит 116 манатов.

Ф.Исазаде