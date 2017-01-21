Президент Алиев распорядился проиндексировать страховую часть пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об индексации страховой части трудовой пенсии, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, министерству труда и социальной защиты населения должно проиндексировать страховую часть пений на уровне инфляции на 2016 год.

В 2016 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 12,4%.

Ф.Исазаде