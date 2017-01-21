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Внутренняя политика 21.01.2017 13:55

Президент Алиев распорядился проиндексировать страховую часть пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об индексации страховой части трудовой пенсии, сообщает сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, министерству труда и социальной защиты населения должно проиндексировать страховую часть пений на уровне инфляции на 2016 год.

В 2016 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 12,4%.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕНСИИ, ИНДЕКСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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